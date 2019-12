«Star Wars 9» | l' uscita al cinema in Italia e le prime reazioni americane

Leggi la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) «Un film epico», «una conclusione soddisfacente», «tantissima roba»: sono solo alcuni dei primi commenti a caldo dopo la visione di**9**. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 20 dicembre - prima in quellene, da mercoledì 18 dicembre - ma è stata la stampa e la critica americana a vedere la premiere de L'ascesa di Skywalker, popolano il web di commenti divisi tra l'entusiastico e il confuso. I giudizi, per lo più positivi, rendono merito a J.J. Abrams di aver saputo chiudere la terza trilogia, iniziata da lui con Il Risveglio della Forza, e nel contempo, concludere l'intera saga di Guerre Stellari legata a Skywalker e soci, responsabilità a dir poco enorme. Secondo alcuni, il regista si sarebbe riscattato da quell' Episodio 7 (The Forze Awaken), per molti non all'altezza delle vecchie ...

