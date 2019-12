Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo | stangata al Cagliari | out in 11

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019)A – Si è concluso un turno molto importante valido per il campionato diA, sono arrivate importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. La Juventus è tornata al successo ed anche al primo posto dopo il successo contro l’Udinese, si è fermato invece l’Inter che non è andato oltre il pareggio della sfid contro la Fiorentina, per lo scudetto c’è anche la Lazio che ha vinto sul campo del. Nel frattempo sono arrivate ledelin vista della nuova giornata che inizierà domani con la sfida Sampdoria-Juventus.nei confronti del, 20.000 euro di multa per sputi nei confronti dell’arbitro, 2000 al Bologna. Una giornata di qualifica per Danilo (Bologna), Amrabat (Verona), Bentancur (Juventus), Brozovic (Inter), Theo Hernandez (Milan), Lapadula (Lecce), Majer ...

IAMCALCIOSALERN : Serie C/C, giudice sportivo: 16 squalificati, 3 club multati #salerno #iamcalcio #calcio - DiMarzio : #SerieA | Le decisioni del giudice sportivo: l'elenco degli squalificati - sportli26181512 : Giudice Sportivo, sputi all'arbitro: 20mila euro di multa al Cagliari: Sono undici i calciatori squalificati, tutti… -