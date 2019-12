Spotter | l’app che ti premia se segnali il parcheggio auto che hai appena lasciato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Milano è la prima città che sperimenterà, un’app che consente aglimobilisti che lasciano undi condividerne la posizione con gli altri utenti della community e ottenere ricompense come voucher, buoni benzina o buoni Amazon. Si chiama “social parking” e punta are la virtuosità nonché ridurre in media del 20% le emissioni di Co2 e il consumo di carburante. Il progetto, sviluppato dai giovani imprenditori milanesi Jader e Jona Manno, Alessio Mazzotta e Alberto Stecconi, di fatto vuole affrontare il problema dei parcheggi nelle grandi città. Un tema sensibile, che secondo uno studio della Camera di Commercio e il Centro Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture dell’Università Cattaneo (LIUC Castellanza) nel capoluogo lombardo richiede tra il 20% e il 30% del tempo speso in macchina.è disponibile sia per smartphone Android ...

