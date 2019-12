Sport in tv oggi martedì 17 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019)17, sarà un’altra giornata ricca di: per gliinvernali ci sarà spazio per il gigante femminile di sci alpino e per lo ski cross, mentre sarà tempo di Coppe europee per il basket e la pallavolo, inoltre scenderanno in acqua il Settebello ed il Setterosa. Segui i Mondiali di freccette in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di17: 10:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel: 1a m. gigante femminile – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 13.30 Freccette, Mondiali: sessione pomeridiana – DAZN 13:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel: 2a m. gigante femminile – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 15.30 Calcio, Mondiale per Club: finale 5° posto Esperance Tunisi-Al Sadd- Canale 20, Mediaset Play 18:00 Volley femminile, Champions League: Lodz-Novara ...

Federciclismo : 'Siamo profondamente convinti che l’Italia possa essere un paese ancora più accogliente se tutti noi fossimo più se… - OfficialASRoma : ?? Da oggi l’#ASRoma si unisce all’impegno di UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (@Refugees), e de… - Eurosport_IT : La notizia tanto attesa è arrivata: le atlete donne da oggi diventano ufficialmente sportive professioniste anche d… -