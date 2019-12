Sorry we missed you | clip in esclusiva del nuovo film di Ken Loach

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ken, da sempre espressione di un cinema impegnato e attento all'attualità, torna dietro la macchina da presa conweyou, ecco inunadelweyou, ildi cui vi presentiamo una video, è l'ultimo lavoro del regista Kenpresentato con successo e in anteprima alla 72ª edizione del Festival di Cannes. La pellicola esce il 2 gennaio nei cinema italiani distribuita da Lucky Red. La trama delsegue le problematiche della gig economy, nuova frontiera della precarietà, attraverso la storia di Ricky, di sua moglie Abby e dei loro figli, assumendo toni più intimi e familiari, per denunciare quel sistema che ha portato i lavoratori a perdere ogni diritto e a vivere nell'incertezza economica. Una condizione ...

