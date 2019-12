“Sono antifascista | alle Sardine ho chiesto un incontro ma hanno rifiutato” | parla il

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Alan Fabbri: TPI intervista il sindaco leghista di Ferrara Il 2019 per Ferrara è stato l’anno della rivoluzione leghista. Per la prima volta nella storia repubblicana la sinistra ha perso le elezioni comunali e il municipio è finito nelle mani del Carroccio. A guidare lo storico cambio della guardia è stato un 40enne originario della Bassa: Alan Fabbri, look trasandato con barba e codino, laurea in ingegneria dei materiali ed ex sindaco di Bondeno. Fabbri è da anni uno degli uomini di fiducia di Matteo Salvini in Emilia-Romagna.ultime elezioni regionali, nel 2014, era stato lui l’avversario del centrosinistra e di Stefano Bonaccini. Allora fu sconfitto, ma a gennaio 2020 la Lega ci riproverà con Lucia Borgonzoni. E questa volta Salvini punta davvero al colpo grosso. Fabbri, guardando a quasi tutti gli indicatori l’Emilia-Romagna sembra una regione ...

