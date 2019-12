Sondrio | muore una bimba nigeriana di 5 mesi I commenti al pronto soccorso per le urla

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un piccolo cuore che si ferma, di una bambina di cinque. Lestrazianti di una madre di poco più di 20 anni. E il fastidio della brava gente in fila alper quelle grida scomposte. Accade a, e non é solo una tragedia da raccontare, ma potrebbe trattarsi dell’ennesimo episodio di razzismo. Una piccola di cinqueé morta in ospedale nella città lombarda: laé arrivata inin arresto cardiocircolatorio e, nonostante tutti i tentativi di rianimazione, il cuore della bambina non ha mai ripreso a battere. Laê stata dichiarata morta dopo un’ora e mezzo: ora sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica. I carabinieri, si legge sulla Provincia di, hanno già acquisito le informazioni dell’accettazione. Quale fosse il colore della pelle della ...

enrfili : RT @MichelaMeloni1: A Sondrio muore una bambina di 5 mesi forse per arresto cardiaco, la sua mamma urla tutto il suo dolore...ma è nigerian… - syrke87 : RT @MichelaMeloni1: A Sondrio muore una bambina di 5 mesi forse per arresto cardiaco, la sua mamma urla tutto il suo dolore...ma è nigerian… - MakeDavero : RT @MichelaMeloni1: A Sondrio muore una bambina di 5 mesi forse per arresto cardiaco, la sua mamma urla tutto il suo dolore...ma è nigerian… -