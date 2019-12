Sondrio | insulti in ospedale a nigeriana che ha appena perso la figlia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gabriele Laganà La donna, sconvolta per il dolore, ha iniziato ad urlare e a piangere. Alcuni presenti nell’di, infastiditi, l’avrebbero insultata Uno choccante episodio di intolleranza sarebbe accaduto lo scorso sabato al pronto soccorso dell’di. Alcunene presenti nel nosocomio avrebbero insultato una donnache ha iniziato ad urlare e a disperarsi dopo aver appreso la drammatica notizia della morte delladi 5 mesi. A riferire la notizia sono alcuni quotidiani locali che hanno ricostruito l’intera vicenda. La bimba è stata vittima, con ogni probabilità, della cosiddetta morte in culla. La mamma, che risiede con il resto della famiglia in via Maffei a, si è accorta che la figlioletta non respirava normalmente e, disperata, è corsa in strada per chiedere aiuto. La piccina è stata subito portata inma la ...

