Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez | ritorno di fiamma | trascorreranno insieme il Natale

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 17 dicembre 2019)si sono riconciliati, la coppia sta progettando di passarele vacanze diA distanza di tempo si torna a parlare di, dopo un periodo di rottura, mai ufficializzata dai diretti interessati, sembra che i due siano tornati. A far trapelare l’indiscrezione è stato 361 Magazine, dopo essersi riconciliati sono tornati a convivere. Questo è ciò che si legge: “Vivono (di nuovo)nella casa che hanno affittato in centro a Milano, con loro c’è sempre il cagnolino die sembrerebbero aver trovato il loro equilibrio”. Stando a quanto ha rivelato 361 Magazine la relazione tra loro procede di nuovo a gonfie vele, i due stanno infatti progettando di trascorrerele vacanze natalizie, anche se ad oggi non si sa ancora quali siano i loro progetti. In merito a ciò si legge: “Decideranno ...

__APEREGINA : Mamma mia che odio quella coatta maleducata di Cecilia, non la sopporto proprio, da quando era scesa per corteggiar… - IsaeChia : ‘#Isola14’, scambio di frecciatine a distanza tra #SoleilSorge e #LucaVismara (Video) (#IsaeChia) - Notiziedi_it : Altro che crisi: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez ancora insieme -