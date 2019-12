Soldatessa suicida in metro | una lettera d’addio per spiegare il gesto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) La capitale Roma è stata sconvolta stamane dal suicidio di unadell’Esercito italiano, in servizio nel reparto Genio di Piacenza. Aveva soltanto 30 anni e si chiamava Caterina Glorioso colei che ha deciso di spararsi con un colpo di pistola d’ordinanza al petto nei bagni della stazionepolitana Flaminio. La giovane lavorava da 5 anni nell’Esercito. I senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa del Senato hanno inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia: “Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari dellache si è tolta la vita oggi a Roma. Si tratta del quarto suicidio in due anni di militari in servizio nell’operazione Strade Sicure dell’Esercito italiano. Un fenomeno tragico ed inaccettabile che richiede provvedimenti da parte della Difesa a tutela del benessere personale impiegato in questa come in ...

zazoomnews : Soldatessa si suicida sotto la metro di Roma lascia una lettera di 15 pagine - #Soldatessa #suicida #sotto #metro - CaterinaRizzi2 : RT @ATtACcatiAlBus: Oggi giornata scoppiettante: soldatessa suicida nei bagni di Flaminio famiglia sterminata dal fuoco a Labico 24enne ca… - louiscyfere : Roma, metro Flaminio chiusa: soldatessa suicida nei bagni -