Soldatessa si suicida sotto la metro di Roma | lascia una lettera di 15 pagine

Meloni : sgomenti per Soldatessa suicida - vicino a famiglia e Esercito : Roma – “Ci lascia sgomenti la terribile notizia della morte di Caterina Glorioso, giovane militare in servizio nell’operazione ‘Strade Sicure’. Fratelli d’Italia esprime cordoglio e vicinanza ai suoi famigliari e all’Esercito Italiano”. Cosi’ su twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo Meloni: sgomenti per soldatessa suicida, vicino a famiglia e Esercito ...

Soldatessa suicida : trovata una lettera che fa luce sul tragico gesto : Tempo di lettura: 1 minutoRoma – Ci sarebbero motivazioni personali all’origine del suicidio di Caterina Glorioso, la Soldatessa di Vitulazio (Ce) che questa mattina si è uccisa con un colpo di pistola d’ordinanza nei bagni della stazione metro A Flaminio di Roma. La 30enne ha, infatti, lasciato una lettera di 15 pagine in cui ha spiegato le motivazioni dell’insano gesto che hanno portato il procuratore aggiunto, Nunzia ...

Soldatessa suicida : ipotesi motivazioni personali all’origine del gesto : Roma – Ci sarebbero motivazioni personali all’origine del suicidio di Caterina Glorioso, la militare 30enne che questa mattina si e’ tolta la vita con un colpo di pistola d’ordinanza nei bagni della stazione metro A Flaminio, di Roma. Al vaglio degli investigatori, ci sarebbe una lettera di quindici pagine nella quale la 30enne avrebbe spiegato i motivi del tragico gesto. La lettera e’ ora all’esame del ...

