Soldatessa si era chiusa nel bagno della stazione Flaminio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Si e’ tolta la vita nelmetro Adi Roma, la30enne che questa mattina, alle 8.45 circa, si e’ sparata con un’arma in dotazione. Ad accorgersi di quanto era appena accaduto, una collega militare che era di servizio con la vittima nell’ambito del pattugliamento delle stazioni per il dispositivo ‘Strade sicure’. La collega si e’ accorta di quanto stava accadendo perche’ ha udito lo sparo provenire dai servizie ha immediatamente dato l’allarme. Per soccorrere la ragazza sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco che hanno aperto la porta dei bagni che laaveva chiuso a chiave. Sul posto il magistrato di turno. Laal momento e’ ancora. L'articolosi eranelproviene da RomaDailyNews.

