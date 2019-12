Sola a Natale in casa di riposo | anziana fa regali a tutti i bisognosi

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Originaria di Hengrove, Bristol, l’80enne Fran Clark lasciò la sua abitazione per recarsi in unadi, alla ricerca di aiuto e compagnia. Confidando di sentirsi, in particolare durante le feste, da quel momento l’ha iniziato a dedicarsi ai più, diventando una vera e propria “Nonna“.Intervistata dalla stampa britannica, Fran ha detto: “Inizialmente mi sentivoe annoiata ma poi ho visto un appello in una rivista della chiesa e ho pensato che fosse una grande idea”. Da allora la “Nonna” inglese durante l’anno si occupa di recuperare piccoliche confezionerà lei stessa, donandoli a chi ha più bisogno o semplicemente si sente solo. Facendo così felici molte persone con un singolo gesto. I suoi non sonocostosi o di lusso, ma oggetti semplici anche di ...

giannipinoli : RT @SpaamIsBack: Un appello alle donne sposate. Sotto Natale, la fidanzatina di vostro marito sente il peso di dover passare le feste da so… - aboutrirenn : Ovviamente anche quest'anno passerò natale e capodanno da sola a casa - RobertoRenga : RT @SpaamIsBack: Un appello alle donne sposate. Sotto Natale, la fidanzatina di vostro marito sente il peso di dover passare le feste da so… -