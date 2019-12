Sky | Ancelotti è a Londra | firmerà con l’Everton fino al 2024

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Carloè ancora acon il suo avvocato, per rileggere il suo nuovo contratto da tecnico dell’Everton. Quello chea breve, per 4 anni e mezzo,al. Solo dopo essere tornato a Napoli, forse già nel pomeriggio, per parlare con De Laurentiis e risolvere il suo accordo con il Napoli. Secondo Skyporterà con sé alo stesso staff che aveva al Napoli, tranne il preparatore dei portieri. Due saranno i suoi vice: il figlio Davide e quel Duncan Ferguson che guiderà ancora la squadra sabato in Premier contro l’Arsenal e poi in Coppa. Perchè, visti anche i tempi tecnici, la prima disulla panchina dei Toffies sarà il 26 dicembre contro il Burnley. L’ultima partita in Premier di, sulla panchina del Chelsea, fu proprio a Goodison Park contro L’Everton. L'articolo Sky:è acon ...

SkySport : ? #Ancelotti, c'è l'accordo con l'#Everton ? Cosa manca per il sì ? - Guillaumemp : Selon Sky Italia, c’est bien Gennaro Gattuso qui va remplacer Carlo #Ancelotti sur le banc du Napoli ! - SkySport : ?? #Napoli ? Esonerato #Ancelotti ?? In arrivo #Gattuso #SkyCalciomercato #SkySport -