Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLaCampania ha deliberato lomento di risorse per venire incontro ad un’emergenzaa segnalata dal Comune diil cui territorio è stato colpito dal recente sciame sismico. La delibera, adottata d’urgenza dalla Giunta regionale nella riunione di oggi, permetterà all’Ente sannita di fronteggiare il deficit funzionale e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche. Ancora una volta laCampania risponde prontamente e si schiera fattivamente al fianco dei territori e dei cittadini, primi fra tutti gli studenti campani, per continuare a garantire, in sinergia con gli Enti locali competenti, la sicurezza e l’efficienza delle nostre. ​ L'articolo, laper lediproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Sisma, la #Regione stanzia #Fondi straordinari per le #Scuole di ##Benevento ** - AltraMantova : #Ricostruzione Post #Sisma, Alessandra Cappellari: ' Regione Lombardia reinvestirà oltre due milioni di euro nel… - fnicodemo : RT @RegioneMarcheIT: Nasce il Comitato Marche per l’Albania colpita dal sisma. ?????? -