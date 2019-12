Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) A Live – Non è la d’Urso del 16 dicembre l’annuncio shock e i commenti alla bomba gossip scoppiata su Elena Morali A quanto pare,tornerà a lavorare come spogliarellista con un collega, esibendosi da gennaio o febbraio in nuove coreografie. Durante l’intervista a Live – Non è la d’Urso ha fatto questo … L'articolo, ildilo spogliarellista” proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Simone Coccia, il fidanzato di Stefania Pezzopane ' Torno a fare lo spogliarellista' - - Alessiaaaa7 : RT @Viperissima_: Simone Coccia è il cringe fatto a persona #noneladurso - barza__33 : RT @Viperissima_: Simone Coccia è il cringe fatto a persona #noneladurso -