Simona Ventura senza trucco I fan | “Irriconoscibile”

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sui social è spuntata una foto diun filo di, e gli haters si sono scatenati nel prendere di mira l’aspetto della famosa conduttrice riempiendola di insulti.: foto A volte le celebrità esagerano con il make up o con la chirurgia plastica, e ne sanno qualcosa i fan di: in uno scatto spuntato sui social la conduttrice è completamente struccata, e in tanti hanno sollevato una bufera ritenendola praticamente “irriconoscibile” rispetto a quella vista in tv. Bufere social escluse per la showgirl si tratta di un periodo roseo: da poco ha annunciato che lei e il suo fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi, convoleranno a nozze. L’unione tra i due è iniziata all’indomani della rottura tra la showgirl e lo storico compagno Gerò Carraro.si è dichiarata follemente innamorata di ...

tvblogit : Focus ascolti: La settimana Ventura, il trend in crescita della scommessa televisiva di Simona Ventura per Rai2 - soloversacexme : RT @AguaAgua57: @Simo_Ventura @RaiDue @RaiSport ??????????un po di leggerezza Simona è perfetta?????? e la sua professionalità in ogni situazione n… - notizieoggi_com : Il 24 marzo a Roncadelle grande evento con Simona Ventura e lo show “Simo a più non posso”- -