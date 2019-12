Sicurezza | Viminale | alla Montello di Milano Centro polifunzionale della Polizia 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) (Adnkronos) - In termini generali la piena e completa attuazione del progetto di rimodulazione per l’area Metropolitana di"passa necessariamente attraverso l’elaborazione di un piano pluriennale di istituzione dei Distretti. In una prima fase, identificata ed approvata l’architettura general

LeoniMonica1 : RT @Viminale: Protocollo #prefettura @twitorino @regionepiemonte e diocesi: interventi e risorse per l'inclusione dei #rom e il superamento… - LeoniMonica1 : RT @Viminale: Concluso al #Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la #sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno #Lamo… - Giulicat1512 : RT @Viminale: Concluso al #Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la #sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno #Lamo… -