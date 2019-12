Sicilia, Marevivo: ritrovati 500 kg di rifiuti in soli 100 metri di spiaggia (Di martedì 17 dicembre 2019) Un bottino di rifiuti impensabile quello rinvenuto sulla spiaggia di Palma di Montechiaro (AG) nel corso della giornata ecologica del 7 dicembre promossa dall’associazione ambientalista Marevivo Onlus con gli studenti dell’Istituto superiore G. B. Odierna per fronteggiare l’inquinamento delle spiagge causato dagli ultimi alluvioni che hanno colpito l’Italia, dal Nord al Sud. È stato un colpo al cuore per moltissimi italiani ritrovare le spiagge invase da milioni di rifiuti trascinati dai fiumi e dalle correnti, disastro che si aggiunge anche alle rovinose perdite provocate dalle inondazioni a danno di numerosi settori produttivi. “Uno stato di crisi che preoccupa e muove le coscienze – afferma Fabio Galluzzo delegato Marevivo Sicilia – che spinge alla riflessione, ma anche al buon senso e all’impegno. Ecco perché ogni giorno siamo presenti sul campo con tante iniziative che ...

