Sfrutti tuo figlio | Straccione pezzente | rissa in diretta tra

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roberta Damiata Continua a "Live non è la d'Urso" la lite tra Paola Caruso e il suo ex Moreno Merlo. Chiusi dentro un ascensore i due se ne sono dette di cotte e di crude Dopo puntate e puntate in cui gli ex fidanzati Paola Caruso e Moreno Merlo se ne sono dette di tutti i colori, tra denunce di aggressioni, fogli del pronto soccorso, fatture di negozi di abbigliamenti e fuori onda al peperoncino, Barbara d’Urso, a “Live non è la d’Urso”, decide di farli incontrare e alla fine scontrare, nell’ascensore più famoso della televisione. Paola Caruso e Moreno Merlo, dopo aver avuto una storia d’amore, si sono lasciati nel peggiore dei modi, con lei che accusava lui di avere dei filmati compromettenti, e lui che rispondeva dicendole che servivano per proteggersi dai suoi attacchi. Non appena si aprono le porte dell'ascensore e Paola entra vedendo l’ex compagno, scoppia subito la ...

