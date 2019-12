“Sfruttano minori nelle miniere”: famiglie congolesi e ong denunciano tech company (Di martedì 17 dicembre 2019) Baby minatori costretti a lavorare in tunnel pericolanti per 2 dollari al giorno. Alcune famiglie di bambini congolesi, insieme ad un’ong locale, hanno denunciato alcune tech company come Apple, Google, Dell, Microsoft e Tesla, per sfruttamento lavorativo chiedendo rimborsi Secondo fonti Ansa, alcune famiglie congolesi hanno aperto una causa con Apple, Google, Dell, Microsoft e … L'articolo “Sfruttano minori nelle miniere”: famiglie congolesi e ong denunciano tech company proviene da www.meteoweek.com.

