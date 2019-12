Sfondi natalizi iPhone | dove si trovano gratis e come scaricarli

Leggi la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Se stai cercando, vuol dire che il tuo smartphone ha bisogno di una rinfrescata. Dopo qualche anno di utilizzo non è necessario cambiare telefono per avere un'esperienza d'uso diversa: basta modificare l'immagine salvaschermo o quella contenuta nella schermata principale delle tue applicazioni per avere quella ventata di novità che serve per risvegliare il tuo. D'altronde, se su Android puoi decidere di scaricare una nuova applicazione che vada a gestire tutta l'interfaccia del telefono (dalla schermata iniziale, alle icone, alle notifiche passando dagli shortcut), su iOS questo non è possibile e il tuo margine massimo di personalizzazione si restringe all'immagine sullo sfondo. Quelle inserite di default sono bellissime ed è difficile trovare di meglio, ma se sei pervaso dallo spiritoo e vuoi ...

Imagirl8 : - 13 ?? SFONDI NATALIZI - jiminielovelyy : RAGA USCITE I VOSTRI SFONDI NATALIZI PLEASEEE?????? - defanetpc : Come addobbare anche il PC per Natale #natale #chirstmas #addobbi #decori #christmasdecor #defanet -