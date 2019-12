Serie B | salta la quarta panchina | decisivo l’ultimo ko

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSale a quattro il numero di panchinete nel campionato diB. Questa volta a decidere per il cambio di guida tecnica è il Trapani, penultimo in classifica con 13 punti al proprio attivo. Dopo tre risultati utili consecutivi, la compagine siciliana è incappata in due sconfitte di fila contro Benevento e Pisa che sono costate laa Francesco Baldini. La squadra, attesa dalla trasferta di Pescara in programma domenica, è stata affidata per il momento a Giuseppe Scurto, allenatore della formazione Primavera. Prima di Baldini erano già stati esonerati tre allenatori. Rastelli alla Cremonese era stato sostituito da Baroni, Bucchi a Empoli aveva lasciato il posto a Muzzi e a Livorno il presidente Spinelli aveva chiamato Tramezzani al posto di Breda per provare a risollevare le sorti degli amaranto. Stessa speranza covata dal numero uno del Trapani, ...

