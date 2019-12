Serie A | le partite della 17ª giornata su Sky e DAZN | il palinsesto completo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019)A SU SKY O– Si gioca un nuovo turno diA. Ad aprire la diciassettesimadiA sarà Sampdoria-Juventus. Venerdì di scena Fiorentina e Roma. L’Inter gioca sabato alle 18. Big match didomenica all’ora di pranzo: c’è Atalanta-Milan. Due le gare delle 15: Lecce-Bologna e Parma-Brescia, chiude in serata Sassuolo Napoli. Come lo scorso anno sono Sky ea dividersi ledi ogni turno (7 a Sky, 3 a). Questo il programmaper non perdersi nemmeno una partita diA. MERCOLEDI’ ore 18,55 Sampdoria-Juventus SKY ore 21 Brescia-Sassuolo (recupero) SKY VENERDI’ ore 20,45 Fiorentina-Roma SKY SABATO ore 15 Udinese-Cagliari SKY ore 18 Inter-Genoa SKY ore 20,45 Torino-SpalDOMENICA ore 12,30 Atalanta-Milanore 15 Lecce-Bologna SKY Parma-Brescia SKY ore ...

