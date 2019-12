SEGA registra il marchio Persona 5 Strikers | che sia il nome occidentale dello spin-off

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'incredibile successo di5, il popolare JRPG di Atlus, hato gli sviluppatori a realizzarne una versione aggiornata e migliorata, chiamata5 Royal, già disponibile in Giappone e presto anche in occidente (interamente sottotitolato in italiano fra l'altro).Per espandere il mondo di gioco, inoltre, Atlus annunciò nello stesso periodo5 Scramble: The Phantom, uno-off di genere musou ambientato dopo gli eventi del gioco principale. Tale titolo uscirà nelle terre nipponiche il 20 febbraio 2020, per Playstation 4 e Nintendo Switch ma, al momento, risulta privo di una data. A onor del vero, non sappiamo nemmeno con certezza se il titolo uscirà effettivamente da noi.Fortunatamente, un recenteto dapotrebbe darci qualche speranza extra. Poco fa, infatti, abbiamo scoperto che la casa di Sonic, attuale proprietaria di ...

Eurogamer_it : SEGA registra il marchio Persona 5 Strikers, che la localizzazione occidentale sia vicina? #Persona5 -