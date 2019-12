Se i giovani si arrendono | in 360mila non hanno cercato lavoro perché sicuri di non

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si fa presto a dire «inattivi» o «ignoranti». Si fa presto a dire che inon sanno leggere, che capiscono sempre meno, che abbandonano troppo presto la scuola (l’Italia è ai primi posti in Europa per dispersione scolastica). Si fa presto a dire che l’Italia è il primo Paese per numeroscansafatiche che né studiano né lavorano (Neet- Neither in Employment nor in Education or Training). Si fa molto meno presto a mettere a fuoco il problema di fiducia che gli under 35nei confronti delle istituzioni e del futuro che riescono a promettergli. Nell’ultimo rapporto diffuso dal Cnel sul mercato dele sulla contrattazione collettiva compare un elemento troppo spesso sottovalutato nell’esame della situazione occupazionale in Italia: l’indice di “scoraggiamento”. «Nel focalizzare l’attenzione sull’ampia esclusione dal ...

IdeawebTV : Basket C/M Gold: Abet Bra, un bel finale! I giovani di Casale si arrendono 86-56 - anonimanapolet1 : A me l'Atalanta è sempre piaciuta,una marea di giovani che corrono,lottano,non tirano mai indietro la gamba e non s… - casentinimarc : A tutti quelli che non si arrendono, a tutti i giovani che hanno l'ambizione di cambiare il mondo -