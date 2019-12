Scoppiata la coppia di Temptation Island | salta anche il matrimonio I motivi dell’addio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019), sun’altra. Eil. Bisogna tornare indietro all’edizione andata in onda nel 2016, quando lain questione ha fatto parecchio discutere. Stiamo parlando di Flavio Zerella e Roberta Mercurio. Impossibile dimenticare la scena in cui lui si fa un tatuaggio con la sua tentatrice e pure quella in cui le dedica ‘Amore Amaro’ di Gigi Finizio, canzone simbolo della sua relazione con Roberta. Che naturalmente non la prese bene. Nonostante queste gravi mancanze di rispetto, però, Flavio era riuscito a farsi perdonare da lei a cui, addirittura, aveva poi fatto la fatidica proposta diche non è mai stato celebrato e mai vedrà la luce, visti gli ultimi fatti. Flavio e Roberta, come confermato da lei su Instagram, si sono lasciati definitivamente. (Continua dopo la foto) “Non sto qui a dire i come, i quando e i perché…penso ...

