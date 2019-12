Scontro fatale con un tir Marco muore a 21 anni | stava andando al lavoro

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) È morto questa mattina in un incidente stradaleScarpa, 21, residente a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Lo schianto è avvenuta intorno alle 7 lungo la statale 14, all’altezza di Calvecchia, a pochi chilometri da Venezia. Il giovaneale stando a una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della sua Ypsilon 10 invadendo la corsia opposta dove si è scontrato contro un camion che proveniva dall’altra direzione. L’uomo alla guida del mezzo pesante ha cercato di evitare l’impatto con l’utilitaria guidata dasterzando alla propria destra e finendo nel fossato a lato strada. Ma non è riuscito a deviare e loè stato inevitabile. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco arrivati dal vicino distaccamento con i sanitari del 118 e i carabinieri.PerScarpa ...

