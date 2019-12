Scimmie contro il razzismo | l' ultima trovata imbarazzante della Lega Serie A

Leggi la notizia su today

(Di martedì 17 dicembre 2019) Treper simboleggiare la lotta alnel calcio italiano. Un'opera dell'apprezzato artista Simone Fugazzotto...

OfficialASRoma : L’#ASRoma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra esse… - tancredipalmeri : Vi avviso: in giro per il mondo è già un caso internazionale la campagna della Serie A contro il razzismo sostenuta… - glmdj : L'iniziativa della @SerieA contro il #razzismo: 3 scimmie! Io non ho veramente parole -