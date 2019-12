Scimmie contro il razzismo – Arrivano le scuse della Lega Serie A

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019)inA – A riportare la notizia è il portale calciomercato.com che riassume la vicenda e mette in evidenza le parole dell’AD Luigi De Siervo “LaA si scusa dopo l’ondata di polemiche relative all’immagine delle tre, trittico realizzato dall’artista Simone Fugazzotto, esposto presso la sedecome simbolo dell’impegno nella lotta al. Una decisione non condivisa e duramente condannata da club, Roma e Milan in primis, e giocatori come Lukaku. In risposta alle polemiche è intervenuto l’ad Luigi De Siervo con una nota ufficiale: Luigi De Siervo, Amministratore DetoA, “si scusa con tutti coloro che si sono sentiti offesi per l’opera realizzata da Simone Fugazzotto lo scorso maggio, in occasioneFinale di Coppa Italia. Nonostante l’artista avesse ...

OfficialASRoma : L’#ASRoma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra esse… - Adnkronos : #Scimmie contro #razzismo, pubblicitari internazionali bocciano campagna - wireditalia : C'erano tanti modi sbagliati. Questo è uno dei peggiori. -