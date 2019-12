Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa diffusa dall’organizzazione del‘Scuole in Meta’ relativamente al rinvio dell’evento che avrebbe dovuto avere luogo, mercoledì 18 dicembre, presso il campo da rugby Pacevecchia di Benevento. L’organizzazione degli eventi collaterali delin Meta 2019/2020”: – preso atto dell’ordinanza del Sindaco di Benevento emessa in data 16/12/2019 avente ad oggetto la chiusura delle scuole della Città capoluogo in data 17/12/2019; – tenuto conto delle difficoltà insorte a causa degli eventi sismici in corso; – nella convinzione di interpretare compiutamente i sentimenti dei genitori relativi alla più totale sicurezza dei propri figli e le esigenze delle scuole in un particolare momento quale quello che stiamo vivendo; sospende l’effettuazione della ...

TgrRai : #Terremoto nel Sannio. Paura per lo sciame sismico, gente in strada, studenti fuori dalle aule. Scosse avvertite a… - anteprima24 : ** Sciame sismico, rinviato l'evento di domani per il progetto '#Scuole in #Meta' ** - danielezermatt : RT @ROEProtCiv: A seguito dello sciame sismico che sta interessando la zona di #Benevento, pubblichiamo alcune linee guida sui comportament… -