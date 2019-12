Sci alpino | tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo femminile Federica

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019)Brignone conferma di godere di uno splendido momento di forma, centrando il primo successo stagionale e conquistando il terzo podio in quest’inizio d’annatadeldi sci2019-2020. Sulle nevi di Courchevel la 29enne valdostana ha posto il sigillo sul gigante di Courchevel (Francia), portandosi a casa non solo il successo di tappa, usando una terminologia tipica del ciclismo, ma anche la vetta della graduatoria di specialità. Per l’azzurra si tratta della sesta vittoria in questa specialità in carriera, l’undicesima in totale, rafforzando la sua terza piazza nelle graduatoria delle italiane più vincenti in CdM. Una firma d’autore per, secondaclassifica generale alle spalle dell’americana Mikaela Shiffrin, oggi solamente 17esima, e prima in quella di gigante. Un risultato significativo, in ...

RaiSport : ? #SciAlpino | #SlalomGigante Altra vittoria ???? azzurra nello sci. Federica Brignone si è aggiudicata il gigante… - Eurosport_IT : Che forza, Federica Brignone! Inizio di stagione da favola, 11° successo in carriera e primo posto nella classifica… - Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… -