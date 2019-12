Sci alpino | Marta Bassino | “Sono abbastanza soddisfatta | ma siamo solo a metà”

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sorride, almeno per il momento, ai colori azzurri, lo slalom gigante femminile di Couchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci: buona prestazione corale delle azzurre nella prima manche cone Federica Brignone virtualmente a podio ed Irene Curtoni e Sofia Goggia in lotta per la qualifica alla seconda manche. Fiduciosa, parlando al sito della FISI, seconda classificata a 0″10 dalla norvegese Mina Fuerst Holtmann dopo la prima discesa: “Manche tosta perché la neve non era proprio dura, sotto i piedi sentivi che si rompeva. Era da spingere, io sono, maa metà“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pentaphoto

