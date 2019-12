Sci alpino | la grande occasione di Federica Brignone Perché si può credere nella Coppa

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sarà la volta buona? La speranza è che la risposta sia affermativa. L’inizio delladel Mondo di scifemminile diè stato all’insegno della positività. Dopo il doppio secondo posto nel gigante di Killington e nel superG di St.Moritz, alle spalle delle compagne di Nazionale Marta Bassino e Sofia Goggia, la ventinovenne valdostana si è portata a casa il primo successo stagionale. L’ultima vittoria tra le porte larghe risaliva a più di un anno fa,citata Killington (24 novembre). Il trionfo di Courchevel però è speciale, oltre che essere il sesto sigillospecialità in carriera e l’undicesimo in totale indel Mondo, è la dimostrazione che l’azzurra sta acquisendo continuità. La vittoria sul pendio trans, dove non era mai salita nemmeno sul podio, rappresenta un’indicazione chiara di come si ...

