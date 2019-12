Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 | orario d’inizio | tv | streaming | pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Asi disputa oggi il terzodella Coppa del Mondo femminile di sci. Nell’ultima gara di Killington c’è stata una fantastica doppietta azzurra con la vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Le azzurre ci riproveranno e soprattutto Brignone è in una forma eccezionale come dimostra il secondo posto in super-G a St.Moritz dietro Sofia Goggia in un’altra magica doppietta italiana. Tante le avversarie delle nostre portacolori ed in particolare Mikaela Shiffrin, che ha saltato il parallelo di St.Moritz proprio per riposare in vista di questa gara. Di seguito il programma completo deldi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - inLOMBARDIA : Sciare #inLombardia In attesa dei Giochi Olimpici invernali, Bormio sarà protagonista il 28 e 29 dicembre con la Co… - EgidioOnofrio : RT @_Carabinieri_: Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra atleta… -