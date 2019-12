Sci alpino | Federica Brignone | “Ho spinto al massimo | vincere a Courchevel è speciale”

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unain grande spolvero quella sulle nevi di(Francia), sede della tappa di gigante della Coppa del Mondo di scifemminile 2019-2020. A distanza di più di un anno dall’ultimo successo in gigante, a Killington il 24 novembre 2018, la sciatrice valdostana conquista la sesta prova della carriera tra le porte larghe, l’undicesima complessiva, precedendo per appena 4 centesimi la norvegese Mina Fuerst Holtmann, in vetta alla graduatoria nella run-1. Per la scandinava si tratta comunque del suo primo podio nella Coppa del Mondo. Terza a 44 centesimi la svizzera Wendy Holdener, per la prima volta nella top-3 in questa specialità. Settima Marta Bassino, che non ha ripetuto l’ottima prima manche (seconda posizione). In sedicesima posizione Sofia Goggia, immediatamente davanti a una Mikaela Shiffrin sottotono. Di seguito le dichiarazioni a ...

