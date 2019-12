Sci alpino | Federica Brignone doma il gigante di Courchevel e vola in testa alla

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Finalmente! Dopo due secondi posti, la valdostana si sblocca in questa stagione e trionfa neldi, tappa infrasettimanale della Coppa del Mondo di sci. Una vittoria che certifica un inizio d’anno veramente eccezionale per, cheanche inclassifica di specialità e al secondo posto in quella generale. Tornandogara odierna,è stata fenomenale sul muro finale, come nella prima manche, riuscendo poi a battere per soli quattro centesimi la norvegese Mina Fuerst Holtmann, al suo primo podio della carriera. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener (+0.44), brava a recuperare due posizioni rispettoprima prova e per la prima volta nella top3 fra le porte larghe. Per pochi centesimi sfuma il podio per la coppia Petra Vlhova e Viktoria Rebensburg, quarte a pari merito (+0.48), mentre in sesta ...

