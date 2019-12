Sci alpino | è l’Italia delle quattro bellezze Brignone | Goggia | Bassino e Delago | è la

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) I numeri sono numeri e non sono citati a caso: 3 vittorie e 7 podi con cinque atlete diverse fino ad ora. Sono questi i dati inconfutabili del rendimento dello scifemminile italiano in questo inizio di Coppa del Mondo. L’update alla voce vittorie singole è arrivata a quota 87, per quanto riguarda le nostre portacolori e l’accezione “Valanga Rosa” non sembra esagerata. Sì perché, se si fa eccezione per lo slalom, le rappresentanti del Bel Paese hanno possibilità per imporsi nelle restanti specialità, ovvero gigante, superG e discesa. Il trio Federica, Sofiae Martadei segnali di vitalità a Killington, St. Moritz e Courchevel ne ha dati al pari della prima volta sul podio (terza) in discesa a Lake Louise (Canada) di Francesca Marsaglia e del secondo posto nel superG, sempre sulle nevi canadesi, della giovane gardenese Nicol, ...

Eurosport_IT : Che forza, Federica Brignone! Inizio di stagione da favola, 11° successo in carriera e primo posto nella classifica… - Eurosport_IT : Da 3a a 1a con il brivido nel finale! Che spettacolo Federica #Brignone, il suo gigante di Courchevel è tutto da v… - RaiSport : ? #SciAlpino | #SlalomGigante Altra vittoria ???? azzurra nello sci. Federica Brignone si è aggiudicata il gigante… -