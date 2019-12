Scherma, l’incognita Russia e come cambierebbero gli scenari per l’Italia in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di martedì 17 dicembre 2019) In attesa del ricorso al TAS e del successivo responso, è tempo di esplorare gli scenari che si aprirebbero nel mondo della Scherma in caso di mancata presenza della Russia, almeno nelle prove a squadre, ai Giochi di Tokyo 2020. Si tratterebbe, onestamente, di un vero e proprio Tsunamy. La Russia è una potenza in tanti sport, certo, ma lo è eccome nella Scherma e a maggior ragione quando si parla di gare a staffetta. Gli atleti mai implicati prima in questioni legate al doping potranno comunque partecipare alle Olimpiadi a livello individuale, dove aver provato la loro estraneità alle pratiche di cui sopra, ma come sportivi neutrali e sotto l’egida del CIO. Le conseguenze dell’esclusione russa sarebbero duplici per fioretto, sciabola e spada: da una parte, andrebbero infatti a modificare radicalmente il percorso di qualificazione tutt’ora in corso, e dall’altro ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scherma l’incognita