Sarri | «Tridente? Voglio valutare le condizioni dei tre davanti»

(Di martedì 17 dicembre 2019)in vista della gara contro la Sampdoria: «vedere ledei giocatori. Devo valutarli per decidere»sì,no. È questo il dilemma che ormai affligge costantemente Maurizio, che deve sciogliere le riserve sul possibile impiego dall’inizio di Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. In conferenza delinea la situazione: «vedere ledei giocatori. Ieri abbiamo fatto defaticante per chi ha giocato,vedere almeno un allenamento perledei nostri prima che le caratteristiche della Sampdoria. In questo momento non lo so». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Dybala+Higuain+Ronaldo: l'esperimento del tridente fa felice Sarri ???? [@romeoagresti] - juventusfc : @13Szczesny13 @MATUIDIBlaise ?? Maurizio Sarri: «Come giocare con il tridente? E' fondamentale difendere alti e rico… - forumJuventus : Sarri pre #JuveSamp: 'Difficile sostenere il tridente per 90 minuti. Lione? Ci penseremo a Febbraio' ???… -