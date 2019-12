Sarno | tenta di truffare un’anziana fingendosi cliente del figlio | denunciato

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, hanno sventato nei giorni scorsi una truffa ai danni didonna di. Un uomo originario del napoletano, poi identificato per B.R. di anni 47, con numerosissimi precedenti penali, molti dei quali per truffa, fin dalle prime ore del mattino ripetutamente contattava telefonicamente la signora ottantaquattrenne, residente nel centro storico di, facendosi passare da principio per il nipote della donna e poi per undel, professionista sarnese, facendole credere di doverle consegnare una busta con dei documenti che ilstava aspettando, e preannunciandole che all’atto della consegna della busta l’ignara vittima avrebbe dovuto consegnargli la somma di 3.900 euro. La donna aveva l’accortezza di avvisare la figlia, la quale contattava i ...

