Sardegna | la denuncia dell’ex presidente della Regione | “Sversamento illegale di fanghi

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Ecco come stanno nascondendo sottoterra infognari che arrivano da mezza Italia”. Laè del responsabile di Unidos, Mauro Pili, che in un video documenta lo sversamento e l’interramento in piena campagna di un intero camion di rifiuti nauseabondi, probabilmente residui fognari che andrebbero smaltiti a norma di legge all’interno di appositi impianti certificati. Nella piana di Magomadas, a pochi chilometri da Bosa e da una delle zone turistiche più rinomatecosta nord-occidentale dell’isola, da mesi la popolazione è soffocata dai miasmi in seguito all’intensificarsi di uno strano via vai di camion blindati provenienti dai porti di Olbia e Cagliari. “Sonoche arrivano da altre regioni italiane, principalmente da Puglia e Campania” specifica Pili, un passato da exe un presente da attivista per le cause ambientali ...

