‘Saranno Campioni’ | Giorgio Malan | il futuro dello sport del soldato italiano è anche

(Di martedì 17 dicembre 2019)è attualmente una delle giovani stelle del pentathlon moderno azzurro, e sta scalando velocemente le vette di questo appassionantecomposto da cinque diverse discipline. Nato a Torino il 27 gennaio 2000, si dedica alla pratica del pentathlon dall’età di nove anni. Sin da piccolonon si ferma ad un singolo, ma vuole provarli tutti. Così la scelta ricade su questa disciplina che gli permette di praticarne cinque contemporaneamente, e ciascuna gli fa vivere esperienze ed emozioni diverse. Diplomato al Liceo Scientifico dell’Istituto Sociale di Torino, il 19enne piemontese da quasi un anno è entrato a far parte del gruppoivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria. Nel tempo libero coltiva la passione per il pianoforte e per la chitarra, afferma inoltre di essere autodidatta e che ogni miglioramento riuscito gli procura una grossa ...

