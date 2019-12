Santo e Onomastico del giorno 17 dicembre San Giovanni de Matha

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si festeggia Sandeil fondatore dell’Ordine dei Trinitari per la redenzione degli schiavi. Nacque a Falcone in Provenza l’anno 1160 da genitori ricchi di virtù. Educato con ogni cura, mostrò presto tali doti d’ingegno, di serietà ed un cuore così sensibile per le miserie altrui, da far presagire in lui il … L'articolodel17Sandeproviene da www.meteoweek.com.

zazoomnews : Santo e Onomastico del giorno. Il 16 dicembre si festeggia Sant’Adelaide - #Santo #Onomastico #giorno. #dicembre - vivendomii : RT @taesottona: ma raga voi avete quelle canzoni dei bangtan che vi fanno diventare stripper a livelli che gesù cristo vi toglierebbe la co… - zazoomnews : Santo e Onomastico del 15 dicembre: Santa Virginia Centurione Bracelli - #Santo #Onomastico #dicembre: #Santa -