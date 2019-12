Sant’Agata | ‘Insieme si cambia’ | “Tecnologia 5G | non vogliamo fare le cavie”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Non siamo contrari né siamo favorevoli, in linea generale, alla tecnologia 5g. Osserviamo, piuttosto, come sulla questione vi sia, per essere cauti, molta incertezza scientifica. Sarebbe preferibile, quindi, sospendere ogni decisione ed attendere le prime evidenze”. Così in una nota il Coordinamento del “Movimento civico Insieme si cambia”, sodalizio che si pone a sostegno dell’attività del gruppo consiliare guidato dal Capogruppo Antonio Frogiero. “Ribadiamo quanto abbiamo già più volte affermato – puntualizzano dal sodalizio cittadino – Nonessere cavie, che qualcun altro svolga questo ruolo”. Il Movimento civico “Insieme si cambia” ha presenziato, intanto, all’incontro promosso sulla questione dalla Diocesi e svoltosi presso l’auditorium del “Sant’Alfonso Maria ...

