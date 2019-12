Sanremo 2020 | dieci vallette per Amadeus

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di martedì 17 dicembre 2019)è ormai alle porte e tutti i riflettori sono puntati su, il direttore artistico della settantesima edizione della kermesse canora. Tra tradizione e novità, il conduttore ha confermato, nelle scorse ore, che ogni sera avrà al suo fianco donne diverse e per la prima volta, come da DM anticipato, ha precisato che sono ancora in corso delle trattative per avere Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston. Prima di tutto, sulle pagine de Il Corriere,ha parlato della concreta possibilità di avere il ‘mattatore’ Fiorello per qualche sera: “Ci siamo ripromessi di parlarci tra pochi giorni, dopo la fine del suo impegno con RaiPlay. Lui non è solo un ospite, oltre a essere un fenomenale showman per me è come un fratello: io gli consegno la copia delle chiavi dell’Ariston e lui potrà entrare e uscire dal palco quando vuole, per questo mi ...

