Sanremo 2020 | Amadeus | “Sono dispiaciuto Ho dovuto escludere…”

(Di martedì 17 dicembre 2019)sul Festival di: “La cosa più difficile? Escludere alcuni cantanti” Dopo il silenzio di questi giorniha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui parla del suo Festival di. Il conduttore, tra le tante cose, ha svelato anche quale è stata la difficoltà maggiore che ha affrontato nel prepararecioè: scegliere i pezzi., infatti, ha ammesso: “Ne sono arrivati 200 e la cosa più difficile è dover dire dei no, escludere dei concorrenti dalla gara. Mentre l’ospite sono io a sceglierlo, i cantanti si propongono, si candidano e mi dispiace dover chiudere la porta a tante persone.” Inoltre,ha anche aggiunto come sono i 22 brani in gara, cioè che lui li considera tutti potenzialmente vincenti, che non sono sanremesi ma pop. Ha anticipato che parlano di attualità ed essendo molto energiche e ...

