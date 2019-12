Sanremo 2020 | Amadeus conferma le conduttrici | saranno 10

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)le10 Il Festival dipromette già numeri stratosferici, ancor prima della partenza ufficiale. Il conduttore di quest’edizione,, ha annunciato che al suo fianco ciben 10 donne a co-condurre le serate del Festival. Dieci donne dal mondo dello spettacolo (e non solo), due per ogni sera, che lo accompagneranno in quest’importante percorso artistico sul palco dell’Ariston.: tutte lediIntervistato dal Corriere della Sera, il direttore artistico ha così confessato chi lo accompagnerà a. “Ho sempre detto che immaginavo unimprevedibile, e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione. Voglio serate che non siano una copia dell’altra”, ha spiegato. “Pescherò personaggi dal varietà, dal ...

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - provinciasulcis : Dopo la vittoria del talent show condotto da @Antonella Clerici, #Sanremo Young, @Tecla porterà in gara al… -