San Giorgio del Sannio | torna “Artefatti | arte e artigianato al Casale”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) –e cresce ‘fatti:al Casale’, rassegna al terzo atto che coinvolge l’area antica di Sandelalle spalle di piazza Risorgimento. La manifestazione ideata da Marianna Porrazzo e Luca Castaldo, inserita nel cllone degli eventi del Comune ‘Armonie natalizie’, è in programma nel prossimo fine settimana, il 21 e 22 dicembre 2019. Fotografia e videoart arricchiscono un’offerta già ampliata l’anno scorso con incursioni teatrali e tanti stand che abbracciano tele, fumetti, illustrazioni e le più diverse declinazioni dell’manuale. “Vogliamo portare l’in strada e dare voce ai talenti della nostra terra”, spiegano gli organizzatori. ‘fatti’ è nata con l’obiettivo di far emergere artisti troppo spesso nascosti o costretti a scegliere vetrine lontane per esprimersi. E questa ...

