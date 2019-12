Samuel | a 5 anni affetto da una patologia unica al mondo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio In foto,- riproduzione riservata ©da unapiùche rara, la Nalcn per la quale non esiste una diagnosi. Mamma Lorena fa un appello a IlGiornale.it "Ho bisogno di risposte"ha 5"e gli occhietti furbi come il papà", racconta mamma Lorena che vive a Macerata Campania con la sua famiglia. Ma li tiene aperti per pochissimo tempo "due minuti al massimo, poi dorme tutto il giorno", conclude. "Samu" – è l'abbreviativo che usa Lorena – èda una rarissima malattia genetica,nel suo genere, che non gli consente di vivere un'infanzia serena e spensierata, così come si dovrebbe ad ogni bimbo della sua età. "Amava il solletico sui fianchi – racconta la mamma –Era sempre allegro, vivace e molto coccoloso. Ora non ride più. Si è spento". Ladi cui è portatorederiva da una mutazione del gene ...

